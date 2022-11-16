Главная » Новости



12:17, 16 ноября 2022 года В Орле стартовал конкурс «Моя мама лучше всех» В библиотеке имени Пришвина стартовал конкурс «Моя мама лучше всех» приуроченный ко дню матери, который отмечается, по традиции, в последнее воскресенье ноября.





Организаторы предлагают юным горожанам нарисовать свою маму в одной из 3 номинаций: «Любимой мамочки портрет», «Мама и я – лучшие друзья» и «Мамы разные важны». Прислать картины можно в любой живописной технике и любого формата. Приём работ проводится до 22 ноября. Результаты будут известны 25 числа. Более подробно об участии в конкурсе можно узнать на официальном сайте библиотеки в разделе «Конкурсы».





Александра Бахтина





Новости СМИ2