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12:30, 16 ноября 2022 года Сегодня день борьбы с анорексией Сегодня в календаре международный день борьбы с анорексией. Установлен он был в 2005 году и напоминает о том, что голодание - не лучший способ сбросить лишний вес. А если точнее - то вообще малоэффективный.





Достичь желаемую фигуру поможет - правильное, сбалансирование питание. Правильное питание это не только избавление от лишних кило, но и оздоровление организма. Прием пищи по режиму, здоровый сон и физическая нагрузка. А чтобы понять - правильный ли вес - можно рапссчитать индекс тела. Если вес в кг разделить на рост в см в квадрате.





Александра Бахтина





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