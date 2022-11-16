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8:40, 16 ноября 2022 года Под Орлом подорвали нефтебазу Последние новости о подрыве нефтебазы в поселке Стальной Конь 16 ноября 2022.







- Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы, - сообщил глава региона.



О ЧП сообщил губернатор Андрей Клычков в социальных сетях. Предположительно, подрыв осуществил беспилотник.- Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы, - сообщил глава региона.





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