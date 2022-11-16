Что известно об атаке беспилотника на нефтебазу в поселке Стальной Конь 16 ноября 2022.

Появились фото с места

подрыва нефтебазы

в Орловской области. Предположительно

беспилотный летательный аппарат совершил атаку

на стратегический объект около 4 часов утра 16 ноября.



О ЧП сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы, -