Главная » Новости



10:00, 16 ноября 2022 года Опубликовано видео с места атаки на нефтебазу в Орловской области На месте продолжают работу оперативные службы.





ЧП случилось около 4 часов утра 16 ноября, о нем сообщил губернатор Андрей Клычков. К данному моменту известно, что никто не пострадал. Предполагается, что атаку на стратегически важный объект совершил беспилотник. Спецслужбы продолжают работу на месте происшествия.





Вести-Орёл





Новости СМИ2