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21:58, 15 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- О безопасности - на межрегиональном уровне.



- В Брянске сегодня говорили о том, как защитить субъекты ЦФО.



- Здесь смогут решить семейные вопросы и найти временное убежище.



- В Орле готовят к открытию МФЦ нового уровня.



- Художник в тюремной робе. Заключенный, работы которого признаны выдающимися на всероссийском уровне.



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