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10:40, 16 ноября 2022 года
Орловцы могут принять участие в акции «Доступная среда»Акция, которая пройдет с 2 по 10 декабря, приурочена к Международному дню инвалидов и направлена на привлечение внимания жителей страны к теме инклюзии и доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате. Оно включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи.
Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» начнется 2 декабря 2022 года в 10:00.
Принять участие в тестировании можно с 2 по 10 декабря 2022 года. Пройти региострацию и узнать подробную информацию об акции можно на официальном сайте мероприятия.
По итогам тестирования пройдет публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.
Сообщает Правительтсво Орловской области.
Александра Бахтина