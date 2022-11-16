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10:40, 16 ноября 2022 года

Орловцы могут принять участие в акции «Доступная среда»

Акция, которая пройдет с 2 по 10 декабря, приурочена к Международному дню инвалидов и направлена на привлечение внимания жителей страны к теме инклюзии и доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.


Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате. Оно включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи.
 
Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» начнется 2 декабря 2022 года в 10:00.
 
Принять участие в тестировании можно с 2 по 10 декабря 2022 года. Пройти региострацию и узнать подробную информацию об акции можно на официальном сайте мероприятия.
 
По итогам тестирования пройдет публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.

Сообщает Правительтсво Орловской области.



Александра Бахтина
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