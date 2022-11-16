Орловцы могут принять участие в акции «Доступная среда»

Акция, которая пройдет с 2 по 10 декабря, приурочена к Международному дню инвалидов и направлена на привлечение внимания жителей страны к теме инклюзии и доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» начнется 2 декабря 2022 года в 10:00.

Принять участие в тестировании можно с 2 по 10 декабря 2022 года. Пройти региострацию и узнать подробную информацию об акции можно на официальном сайте мероприятия.

По итогам тестирования пройдет публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.



Сообщает Правительтсво Орловской области.