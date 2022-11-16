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10:56, 16 ноября 2022 года Андрей Клычков в 11.00 проведет оперштаб Напомним, сегодня рано утром на нефтебазе в районе Стального коня произошел подрыв резервуара.





На место сразу же выехали все оперативные службы. Предположительно, подрыв был осуществлен при помощи беспилотного летательного аппарата. По информации СМИ, емкость была заполнена не полностью, поэтому удалось избежать пожара. Съемочная группа "Вести-Орел" работала на месте ЧП. Сюжет уже готовится к эфиру.





Вести-Орёл





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