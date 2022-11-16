Врачи Орловской больницы начали выездную работу в районах

По решению регионального Департамента здравоохранения в ноябре 2022 года врачи Орловской областной клинической больницы начали выездную работу в районах. Бригада кардиологического и неврологического профилей уже побывала в Свердловском, Залегощенском, Сосковском и Малоархангельском районах.

К визиту выездной бригады врачи в районах отбирают наиболее сложных пациентов, которым требуется дополнительная консультация узких специалистов.

На сегодняшний день мобильная бригада ООКБ уже провела 400 осмотров. По их результатам часть пациентов специалисты направили в Орёл для повторной консультации.



Сообщает Правительство Орловской области.