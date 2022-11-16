Врачи Орловской больницы начали выездную работу в районах

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11:30, 16 ноября 2022 года
Врачи Орловской больницы начали выездную работу в районахПо решению регионального Департамента здравоохранения в ноябре 2022 года врачи Орловской областной клинической больницы начали выездную работу в районах. Бригада кардиологического и неврологического профилей уже побывала в Свердловском, Залегощенском, Сосковском и Малоархангельском районах.
В ближайшую пятницу - 18 ноября кардиологи и неврологи Орловской областной клинической больницы отправятся в Глазуновскую ЦРБ, чтобы провести там приём пациентов. На очереди - визиты в Троснянский и Дмитровский районы.
К визиту выездной бригады врачи в районах отбирают наиболее сложных пациентов, которым требуется дополнительная консультация узких специалистов.
На сегодняшний день мобильная бригада ООКБ уже провела 400 осмотров. По их результатам часть пациентов специалисты направили в Орёл для повторной консультации.
Сообщает Правительство Орловской области.
Вести-Орёл