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13:00, 16 ноября 2022 года Священник благословил будущих солдат из Урицкого района Священник благословил будущих солдат из Урицкого района на службу в Российской армии.





В поселке Нарышкино состоялось мероприятие, посвященное Всероссийскому дню призывника, который ежегодно отмечается 15 ноября. Поздравить ребят, которые скоро пополнят ряды Вооруженных сил Российской Федерации, пришли почетные гости. С пастырским напутствием к будущим солдатам обратился клирик местного храма Казанской иконы Божией Матери иерей Игорь Шишков. Священник призвал молодых людей достойно продолжать традиции славных предков, беречь и умножать славу русского солдата. Батюшка напомнил ребятам, чтобы в трудную минуту они не забывали молиться Богу, Богородице и всем святым. Иерей Игорь Шишков преподал будущим солдатам священническое благословение. Сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.





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