Священник благословил будущих солдат из Урицкого района

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13:00, 16 ноября 2022 года
Священник благословил будущих солдат из Урицкого районаСвященник благословил будущих солдат из Урицкого района на службу в Российской армии.
В поселке Нарышкино состоялось мероприятие, посвященное Всероссийскому дню призывника, который ежегодно отмечается 15 ноября.
Поздравить ребят, которые скоро пополнят ряды Вооруженных сил Российской Федерации, пришли почетные гости.
С пастырским напутствием к будущим солдатам обратился клирик местного храма Казанской иконы Божией Матери иерей Игорь Шишков. Священник призвал молодых людей достойно продолжать традиции славных предков, беречь и умножать славу русского солдата.
Батюшка напомнил ребятам, чтобы в трудную минуту они не забывали молиться Богу, Богородице и всем святым.
Иерей Игорь Шишков преподал будущим солдатам священническое благословение.
Сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
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