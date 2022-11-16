За сутки орловские пожарные и спасатели выезжали 17 раз

Орловские пожарно-спасательные подразделения за прошедшие сутки выезжали 17 раз, из них 10 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть из которых на горение мусора, 7 выездов на происшествия и помощь населению.

В 07.28 сотрудники 7-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Казанскую города Ливны, где помогли с помощью специального инструмента освободить застрявшую в металлическом заборе овчарку. Собаку передали хозяевам.

В 07.45 поступило сообщение о возгорании на электрической подстанции в д. Некрасовка Орловского МО. На место вместе с пожарными прибыла аварийная бригада электросетей. После обесточивания подстанции, возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара выгорел отсек подстанции на 2 кв. м. На месте работали сотрудники 1-й пожарно-спасательной части. Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. Пострадавших нет.



Сообщает МЧС России по Орловской области.