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14:22, 16 ноября 2022 года Размер пособия орловцев по безработице на 2023 год не изменится Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2046 утверждены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2023 год.





Суммы остаются равнозначными выплатам в текущем году: • максимальное пособие – 12 792 рубля, • минимальное – 1,5 тыс. руб. При этом порядок выплаты пособия также сохраняется: если гражданин не отработал 26 недель за последние 12 месяцев, и у центра занятости отсутствуют сведения о его среднем заработке по последнему месту работы, гражданин более года не работал, или ищет работу впервые, то претендовать он может только на выплату в размере 1,5 тыс. рублей в течение 3 месяцев;



Сообщает Правительство Орловской области.





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