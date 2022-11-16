среда 16.11.2022 14:31:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:22, 16 ноября 2022 года

Размер пособия орловцев по безработице на 2023 год не изменится

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2046 утверждены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2023 год.


Суммы остаются равнозначными выплатам в текущем году:
 
• максимальное пособие – 12 792 рубля,
 
• минимальное – 1,5 тыс. руб.
 
При этом порядок выплаты пособия также сохраняется:
 
если гражданин не отработал 26 недель за последние 12 месяцев, и у центра занятости отсутствуют сведения о его среднем заработке по последнему месту работы, гражданин более года не работал, или ищет работу впервые, то претендовать он может только на выплату в размере 1,5 тыс. рублей в течение 3 месяцев;

Сообщает Правительство Орловской области. 



Вести-Орёл
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.