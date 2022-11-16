Коммунальщики орловской "Спецавтобазы" готовятся к первым снегопадам

Осадки уже накрыли центральную Россию накануне.

Как рассказал замдиректора «Спецавтобазы» по эксплуатации Сергей Нестеров, на сегодня уже заготовлено 8 800 тонн 20%-пескосоляной соли. Это в два раза больше, чем планировали к прошлой зиме. На очереди ещё 5 500 тонн галита и 9 тыс. кубометров песка.

«Соль приехала к нам из Казахстана, а песок – местного производства. Соль прибыла вся, сейчас небольшими партиями поставляем песок, чтобы сразу заготавливать смесь», - уточнил Сергей Нестеров.



Пескосоляная смесь уже пошла в ход, также сообщил он. Так, на прошлой неделе при минусовой температуре на отдельных участках дорог образовывался гололёд. На него обратил внимание механизатор, который в ночь подметал обочины.



Сообщает Администрация города.