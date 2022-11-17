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7:30, 17 ноября 2022 года Орловец Тимофей Богуславский выиграл серебро Первенства России по настольному теннису Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялись городе Чебоксары.





Орловец Тимофей Богуславский стал серебряным призером Первенства России по настольному теннису, которое состоялось в Чебоксарах. Он был единственным представителем нашего региона на этом турнире. Всего же участниками соревнований стали более 60 спортсменов из 19 регионов.

Отметим, что для нашего спортсмена серебро Первенства страны стало вторым в коллекции. Год назад Тимофей Богуславский также взошел на вторую ступень пьедестала.





Анастасия Дорохова





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