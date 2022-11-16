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15:00, 16 ноября 2022 года В пригороде Орла случился пожар на электроподстанции ЧП случилось 16 ноября в деревне Некрасовка.





ЧП случилось утром, очевидцы сообщили о пожаре в МЧС около 8 часов. Подробности рассказали в региональном главке МЧС.



- На место вместе с пожарными прибыла аварийная бригада электросетей. После обесточивания подстанции, возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара выгорел отсек подстанции, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.



Уже известна предварительная причина пожара: к нему мог привести аварийный режим работы электрооборудования. Никто не пострадал.







Ольга СУПОНЕВА





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