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8:00, 17 ноября 2022 года Ремонт в Кромской больнице близится к завершению В обновление медучреждения вложили больше 70 миллионов рублей.





Сейчас в Кромской ЦРБ завершается ремонт цоколя, фасада и кровли. Также рабочие практические обшили гипсокартоном второй этаж, а все инженерные работы уже окончены.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", стоимость контракта составила более 70 миллионов рублей.





Ольга СУПОНЕВА





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