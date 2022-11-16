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15:30, 16 ноября 2022 года Ливенские баскетболистки выиграли межрегиональный турнир Соревнования с участием восьми команд состоялись в Костроме.





В Костроме прошел второй этап «Глобальной Лиги Kids». В нем приняли участие восемь команд, которые были разбиты на две подгруппы. Первый этап прошел по круговой системе. Победители групп сошлись в финале. В главном матче турнира ливенская «Комета» оказалась сильнее сборной спортивной школы олимпийского резерва «Тимирязевская».



Отметим, первый этап «Глобальной Лиги Kids» ливенские спортсменки завершили на четвертом месте. Фото: телеграм-канал «Принт в Ливнах»





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