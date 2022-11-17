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8:30, 17 ноября 2022 года В Орловской области подешевели квартиры на вторичке За второй квартал снижение произошло на 2,5%.





Среди регионов ЦФО Орловская и Белгородская вошли в число тех, где подешевели сильнее всего квартиры на вторичке. В Белгородской на 6,6% и на 2,5% на Орловщине.



А по стране наш регион попал в десятку областей, показавших наибольшие темпы снижения цены на вторичную недвижимость. Согласно данным Росстата, средний ценик за квадратный метр жилья составляет в Орловской области 63,1 тысячу рублей. В среднем по России эта цифра на уровне 92,9 тысяч рублей.









Ольга СУПОНЕВА





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