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9:00, 17 ноября 2022 года Почти тысячу безработных орловцев отправили на обучение Получить профессию можно в рамках нацпроекта "Демография".





Новую профессию получили или получают 992 жителя Орловской области, оставшихся без работы. На обучение их направила служба занятости.



- Возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования предусмотрена в рамках региональной программы содействия занятости населения Орловской области. Записаться на обучение в рамках нацпроекта "Демография" возможно самостоятельно через единую цифровую платформу, - сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".





Ольга СУПОНЕВА





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