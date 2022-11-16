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16:00, 16 ноября 2022 года В Орле состоятся всероссийские соревнования по бадминтону Навык владения ракеткой продемонстрируют представители юного поколения.





Турниры будут проходить с 17 по 20 ноября на 10 кортах ТМК "Гринн". Это два вида соревнований. Юношеское состязание "Встающие на крыло", которое входят во всероссийскую юниорскую и юношескую серию Yonex Гран-при и являются этапом первенств России по бадминтону 2022 года. А также "Орленок" - в этих соревнованиях поучаствуют мальчики и девочки до 12 лет.



Победители получат свои заслуженные награды, сообщает пресс-служба регионального правительства.





Ольга СУПОНЕВА





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