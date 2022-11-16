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16:21, 16 ноября 2022 года

Атака беспилотника на нефтебазу в поселке Стальной Конь Орловской области: что известно к этому часу

Подробности ЧП, случившегося 16 ноября.


Утро 16 ноября началось для жителей Орловской области с новостей о ЧП. Губернатор Андрей Клычков сообщил о подрыве на нефтебазе, расположенной в поселке Стальной Конь всего в нескольких километрах от областного центра. Рассказываем, что известно о происшествии к этому часу.

- Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы, - оповестил глава региона жителей в социальных сетях.

Известно, что открытого возгорания не было. Местные жители рассказали нашей редакции, что слышали громкий звук, сработали сигнализации у машин.

Губернатор собрал оперативный штаб, его заседание прошло в закрытом режиме. Как пояснили в пресс-службе правительства Орловской области, участники штаба в деталях обсудили реализацию мер по охране объектов транспорта, инфраструктуры – в том числе, охраны мостов, других объектов как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. В частности, вокзала, электросетей, энергетического оборудования.

Андрей Клычков вечером вышел в прямой эфир и прокомментировал ситуацию.

- Было повреждение одного из резервуаров нефтехранилища, обошлось без жертв, без критических повреждений, правоохранительные органы занимаются. Мы провели оперативный штаб, ждем разъяснений от правоохранительного блока по источникам и что делать, чтобы обезопасить территорию региона, задачи поставлены по линии Министерства обороны, всего правоохранительного блока, - рассказал губернатор. 

Он отметил также, что поставлен комплекс задач по безопасности. Совместно с Минобороны обсуждаются решения по принятиям мер для безопасности всего ЦФО.

- Каждому тоже нужно понимать свою ответственность. Помогая армии, мобилизованным и добровольцам мы помогаем в первую очередь себе, - подытожил Андрей Клычков. 

 




Ольга СУПОНЕВА
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