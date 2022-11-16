Атака беспилотника на нефтебазу в поселке Стальной Конь Орловской области: что известно к этому часу

Подробности ЧП, случившегося 16 ноября.

Утро 16 ноября началось для жителей Орловской области с новостей о ЧП. Губернатор Андрей Клычков сообщил о подрыве на нефтебазе, расположенной в поселке Стальной Конь всего в нескольких километрах от областного центра. Рассказываем, что известно о происшествии к этому часу.

- Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы, - оповестил глава региона жителей в социальных сетях.

Известно, что открытого возгорания не было. Местные жители рассказали нашей редакции, что слышали громкий звук, сработали сигнализации у машин.

Губернатор собрал оперативный штаб, его заседание прошло в закрытом режиме. Как пояснили в пресс-службе правительства Орловской области, участники штаба в деталях обсудили реализацию мер по охране объектов транспорта, инфраструктуры – в том числе, охраны мостов, других объектов как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. В частности, вокзала, электросетей, энергетического оборудования.

Андрей Клычков вечером вышел в прямой эфир и прокомментировал ситуацию.



- Было повреждение одного из резервуаров нефтехранилища, обошлось без жертв, без критических повреждений, правоохранительные органы занимаются. Мы провели оперативный штаб, ждем разъяснений от правоохранительного блока по источникам и что делать, чтобы обезопасить территорию региона, задачи поставлены по линии Министерства обороны, всего правоохранительного блока, - рассказал губернатор.