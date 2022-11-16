Коротко о главном





- Подорвать обьект пытались в 4 утра. Репортаж с места событий - в "Вестях"





- После работы - в рейды по Орлу. Чтобы в городе было спокойно.





- Мы побывали на дежурстве вместе с добровольцами.





- Безболезненно и эффективно





- Расскажем, кто и где может получить защиту от инфекции.



