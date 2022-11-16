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17:00, 16 ноября 2022 года В Орле продолжается ремонт музея изобразительных искусств Пока рабочие приводят в порядок фасад, сотрудники готовят документы уже на ремонт капитальный.





Впереди - замена инженерных конструкций, обновление крыши и другие работы.





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