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17:30, 16 ноября 2022 года В Кромской ЦРБ состоялся круглый стол по вопросам работы паллиативного отделения Новое направление в больнице открылось около месяца назад.





Круглый стол состоялся 16 ноября. Новое направление в Кромской районной больнице открылось около месяца назад и сегодня необходимо решить вопросы с которыми столкнулся медицинский персонал. Это и сроки пребывания пациентов и расширение списка оказания помощи не только больным но и родственникам.



Подробности скоро в нашем сюжете.









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