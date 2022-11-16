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18:00, 16 ноября 2022 года

В облсовете обсудили бюджет региона на ближайшие годы

Некоторые статьи расходов увеличились.


В Орловском облсовете  на заседании комитета по науке и связям с общественностью  16 ноября обсудили проект закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период 24-25 г.г.  По сообщению  руководителя департамента финансов Елены Сапожниковой, в документ были внесены поправки.

В частности почти 200 миллионов рублей необходимо заложить на универсальное пособие, которое с 1 января будет выплачивать пенсионный фонд, увеличить объем средств  в ТФОМС и статью расходов на патриотическое воспитание молодежи  - на 1,5 миллиона рублей. 

Также в связи с увеличением объема средств из федерального бюджета на достройку многопрофильного медцентра областной клинической больницы,  увеличивается софинансирование из областного бюджета на 245, 5 миллиона рублей. Кроме того приняты поправки касающиеся содержания и ремонта  учереждений социально-культурной сферы.


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