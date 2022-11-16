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18:00, 16 ноября 2022 года В облсовете обсудили бюджет региона на ближайшие годы Некоторые статьи расходов увеличились.





В Орловском облсовете на заседании комитета по науке и связям с общественностью 16 ноября обсудили проект закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период 24-25 г.г. По сообщению руководителя департамента финансов Елены Сапожниковой, в документ были внесены поправки.



В частности почти 200 миллионов рублей необходимо заложить на универсальное пособие, которое с 1 января будет выплачивать пенсионный фонд, увеличить объем средств в ТФОМС и статью расходов на патриотическое воспитание молодежи - на 1,5 миллиона рублей.



Также в связи с увеличением объема средств из федерального бюджета на достройку многопрофильного медцентра областной клинической больницы, увеличивается софинансирование из областного бюджета на 245, 5 миллиона рублей. Кроме того приняты поправки касающиеся содержания и ремонта учереждений социально-культурной сферы.





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