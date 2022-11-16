Прививку от гриппа сделали 185 тысяч жителей Орловской области

Для вакцинации жителей Орловской области планируется поставить 338,8 тысяч доз иммунобиологических лекарственных препаратов. Этим объемом можно привить более 47% населения. На сегодняшний день поступило 326 407 доз противогриппозных вакцин, это 96,3% от планируемой поставки

, - рассказали в

пресс-службе администрации Орла.



Для взослого населения предусмотрено почти 262 тысячи вакцин, для детей порядка 64,4 тысяч.

