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19:30, 16 ноября 2022 года Орел получит троллейбус "Адмирал" с автономным ходом Транспорт выйдет на улицы города для тест-драйва.





В МУП ТТП Орла надеются, что подобная техника поможет вывести предприятие из трудной ситуации. 16 ноября на предприятии состоялось выедное совещание.





Даниил Борисов





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