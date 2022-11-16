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20:00, 16 ноября 2022 года В Орловской области перезахоронили останки 12 бойцов Красной Армии Церемония состоялась сегодня на мемориале «Ливенский щит» в деревне Жерновка Ливенского района Орловской области. В перезахоронении останков красноармейцев участвовали члены Орловской региональной общественной организации «Поисковый отряд «Подвиг», представители власти, местные жители.





Останки бойцов и командиров Красной Армии были найдены в ходе региональной акции «Вахта Памяти-2021». В поисковых работах принимали участие представители поисковых организаций Орловской, Липецкой, Мурманской и Пензенской областей. Предать останки земле в 2021 году не представлялось возможным из-за реконструкции мемориала.



Сообщает Правительство Области.





Александра Бахтина





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