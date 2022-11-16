В Орле появятся новые контейнеры для мусора

Регоператор по обращению с ТКО «Зеленая роща» до конца 2022 года установит в Орловской области 100 новых контейнеров для сбора мусора

УК «Зеленая роща» уже закупила 100 новых металлических мусорных баков. Толщина стенки бака - 2,5 миллиметров, объем - 0,75 кубических метров.

Толщина в 2,5 миллиметров – важная качественная характеристика для мусорного контейнера. Они прочные, служат дольше, чем баки с более тонкой стенкой.

Новые контейнеры установят в Колпнянском, Кромском, Новодеревеньковском, Свердловском, Хотынецком, Урицком и Должанском районах. В приоритете населенные пункты, где с нуля необходимо организовать сбор и вывоз мусора. Обязательное требование, чтобы под контейнер была оборудована площадка с твердым покрытием.



Сообщает Правительтсво Области.