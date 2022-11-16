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21:00, 14 ноября 2022 года В Дмитровском районе отремонтируют дорогу и мост Реконструкция обойдется большем чем в 230 миллионов рублей.



В порядок дорожники приведут участок трассы " Комаричи – Дмитровск" – Девятино" – Упорой, в том числе расположенный здесь мост. Предстоит отремонтировать 8 километров полотна в том числе мост.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сметная стоимость превышает 233 миллиона рублей.





Ольга СУПОНЕВА





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