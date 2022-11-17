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9:30, 17 ноября 2022 года В Дмитровском районе отремонтируют дороги и мост Работа обойдется в 337 миллионов рублей.





Как рассказали в пресс-службе областного правительства, губернатор подписал постановление об утверждении проектной документации на ремонт двух участков дорог. Это " Комаричи – Дмитровск" – Девятино" – Упорой и " Комаричи – Дмитровск" – Девятино. Длина отрезков составляет 8 и 5,2 километро соответственно.



Кроме того в порядок дорожникам предстоит привести тридцатиметровый мост. Общая смета составляет 337 миллионов рублей.





Ольга СУПОНЕВА





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