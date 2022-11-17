В Дмитровском районе отремонтируют дороги и мост

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9:30, 17 ноября 2022 года
В Дмитровском районе отремонтируют дороги и мостРабота обойдется в 337 миллионов рублей.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, губернатор подписал постановление об утверждении проектной документации на ремонт двух участков дорог. Это "Комаричи – Дмитровск" – Девятино" – Упорой и "Комаричи – Дмитровск" – Девятино. Длина отрезков составляет 8 и 5,2 километро соответственно.
Кроме того в порядок дорожникам предстоит привести тридцатиметровый мост. Общая смета составляет 337 миллионов рублей.
Ольга СУПОНЕВА