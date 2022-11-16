Андрей Клычков прокомментировал происшествие на нефтебазе в Стальном Коне

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20:22, 16 ноября 2022 года
Андрей Клычков прокомментировал происшествие на нефтебазе в Стальном КонеЖертв и критических повреждений нет.
Глава Орловской области Андрей Клычков вышел в прямой эфир, во время которого прокомментировал происшествие на нефтебазе. Напомним, сегодня утром, 16 ноября, в поселке Стальной Конь, расположенном недалеко от областного центра, предположительно беспилотник атаковал стратегический объект.
- Было повреждение одного из резервуаров нефтехранилища, обошлось без жертв, без критических повреждений, правоохранительные органы занимаются. Мы провели оперативный штаб, ждем разъяснений от правоохранительного блока по источникам и что делать, чтобы обезопасить территорию региона, задачи поставлены по линии Министерства обороны и всего правоохранительного блока, - рассказал Андрей Клычков.
Губернатор отметил, что совместно с Минобороны обсуждаются решения по принятию мер для безопасности всего ЦФО.
- Каждому тоже нужно понимать свою ответственность. Помогая армии, мобилизованным и добровольцам мы помогаем в первую очередь себе, - подытожил Андрей Клычков.
Ольга СУПОНЕВА