Андрей Клычков прокомментировал происшествие на нефтебазе в Стальном Коне

Жертв и критических повреждений нет.

Глава Орловской области Андрей Клычков вышел в прямой эфир, во время которого прокомментировал

происшествие на нефтебазе.

Напомним, сегодня утром, 16 ноября, в поселке Стальной Конь, расположенном недалеко от областного центра, предположительно беспилотник атаковал стратегический объект.



- Б ыло повреждение одного из резервуаров нефтехранилища, обошлось без жертв, без критических повреждений, правоохранительные органы занимаются. Мы провели оперативный штаб, ждем разъяснений от правоохранительного блока по источникам и что делать, чтобы обезопасить территорию региона, задачи поставлены по линии Министерства обороны и всего правоохранительного блока, -

Андрей Клычков.



Губернатор отметил, что совместно с Минобороны обсуждаются решения по принятию мер для безопасности всего ЦФО.



- К аждому тоже нужно понимать свою ответственность. Помогая армии, мобилизованным и добровольцам мы помогаем в первую очередь себе, - подытожил Андрей Клычков.







