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21:13, 16 ноября 2022 года Сегодня наши птенцы принимали поздравления и подарки. Юнкорров ГТРК "Орёл" за профессиональные успехи поощрила Валерия Клычкова Попечитель орловского социального кластера пришла к ребятам в гости, чтобы принять участие в эфире, посвященном волонтерству.





Валерия давно и активно ведет работу по организации помощи разным категориям жителей нашей области. И именно об этом состоялся сегодня "Недетский разговор" в прямом эфире нашими молодыми корреспондентами.





Александра Бахтина





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