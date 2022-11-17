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6:58, 17 ноября 2022 года В Орле ожидается порывистый ветер, небольшой снег и мороз -2 Подробный прогноз погоды на 17 ноября





Сегодня синоптики обещают жителям Орловской области отнюдь не ласоквую погоду. По прогнозу Росгидрометцентра, 17 ноября ожидается сильный северо-восточный ветер. Температура воздуха -2 градуса. Небо затянуто облаками, кратковременный снег. Атмосферное давление ниже нормы 738 мм рт.ст.



Метеорологи также прогнозируют снегопады и похолодание в ближайшие дни.





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