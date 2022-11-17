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8:40, 17 ноября 2022 года

Орловскому ученику пришёл ответ на «Письмо солдату»

В октябре в школе №12 им. Героя Советского Союза И.Н. Машкарина Общероссийский народный фронт проводил со старшеклассниками «Урок мужества». Завершился он акцией «Письмо солдату». Все ребята — порядка 100 человек, — передали свои послания бойцам на передний край. Накануне одному из одиннадцатиклассников — Антону Тимохину — пришёл ответ.


Конверт с пометкой «Военная корреспонденция» в школу №12 принёс почтальон. Из содержания стало известно, что послание мальчика дошло до прапорщика, участвующего в спецоперации.
 
Мужчина сейчас находится в госпитале — его подорвали вместе с товарищами. Эту историю боец описал в ответе. А ещё рассказал, что у него четверо детей, а старшему сыну, как и Антону, 17 лет.
 
Герой письма хочет, чтобы его дети, товарищи его детей и все молодые ребята жили в мире, а поэтому сразу после восстановления вернётся обратно на поля СВО.
 
«Когда мы принесли письмо в класс Антону (у них как раз шёл урок литертуры), он не поверил. Спросил: «Это мне? Это правда мне? Значит наши письма доходят? Значит их читают? Значит мы хоть немножко помогаем нашим героям?» Учитель и ребятам слушали письмо с таким замиранием. Они все почувствовали причастность... И попросили ещё раз провести такую акцию!» - рассказала директор школы №12 Регина Дорохова.
 
Письмо Антон Тимохин на время забрал домой — показать родителям, а позже для него отведут место в школьном музее.
 
Акция «Письмо солдату» в очередной раз пройдёт в школе №12 им. Героя Советского Союза И.Н. Машкарина на юбилейной неделе с 28 ноября по 2 декабря. Образовательному учреждению исполняется 85 лет.
 
Сообщает администрация города Орел.



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