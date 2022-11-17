Главная » Новости



10:00, 17 ноября 2022 года Пожарно-тактическое учение прошло на крахмальном заводе В Малоарахнельском районе с личным составом 26 пожарно-спасательной части прошло пожарно-тактическое учение. Объектом, где огнеборцы отрабатывали навыки тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работа, стал Плещеевский крахмальный завод.





Цель учения – определить уровень готовности подразделений пожарной охраны и руководящего состава и проведению аварийно-спасательных работ в сложных по конструктивным и технологическим особенностям зданиях и сооружениях.



Сообщает МЧС России по Орловской области.





Вести-Орёл





Новости СМИ2