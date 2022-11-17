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11:30, 17 ноября 2022 года Жители Орла воюют с управляющей компанией Прокуратура проводит проверку УК "Содействие"после заявлений жильцов о подделке подписей.





В Орле между жители двух многоэтажек и управляющей компанией разгорелся нешуточный спор. Жильцы обвинили УК "содействие" в подделке подписей протокола общего собрания, на котором якобы данную организацию выбрали в качестве УК для их домов. В вопросе теперь разбираться придется прокуратуре.



Тему подняли депутаты горсовета на профильном комитета ЖКХ. Жильцы домов №126 по Октябрьской и Андрианова,12 пожаловались на то, что управлением домов компания не занимается, не реагирует на заявки собственников, не отвечает на телефонные звонки, осуществляет лишь сбор средств.



- Слышал о такой же ситуации с другими домами, которые обслуживает эта УК. Непонятно по какой причине, но жилищная инспекция перевела обратно к ООО "Содействие" большое количество МКД. Между тем, по опыту знаю, что в то время, когда собственники переходили в другие управляющие компании, жилищная инспекция сверяла все подписи досконально, - прокомментировал депутат горсовета Андрей Цурков.



Жителям остается ждать реакции надзорного ведомства.



- Прокуратурой будет проверено соблюдение требований законодательства при организации и проведении общего собрания собственников жильцов многоквартирных домов, решение которого повлекло смену управляющей компании. Будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, причастных к организации данного собрания и сбору подписей. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования , - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.







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