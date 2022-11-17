21 орловский педагог получит единовременное денежное поощрение

Список адресатов утвердил губернатор.

В августе 2022 году глава региона Андрей Клычков подписал указ, в соответствии с которым для руководящих и педагогических работников общего и профессионального образования, достигших высокого уровня подготовки школьников и студентов, устанавливаются единовременные денежные поощрения Губернатора Орловской области.