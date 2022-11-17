21 орловский педагог получит единовременное денежное поощрение

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11:00, 17 ноября 2022 года
21 орловский педагог получит единовременное денежное поощрениеСписок адресатов утвердил губернатор.
В августе 2022 году глава региона Андрей Клычков подписал указ, в соответствии с которым для руководящих и педагогических работников общего и профессионального образования, достигших высокого уровня подготовки школьников и студентов, устанавливаются единовременные денежные поощрения Губернатора Орловской области.
В соответствии со списком получателей 21 орловский педагог получит денежное поощрение: 12 учителей – по 100 тыс. рублей, 4 – по 75 тыс. рублей и 5 – по 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Вести-Орёл