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10:30, 17 ноября 2022 года

Орловцы проверят свои знания в VI Всероссийском правовом диктанте

Диктант проводится 3-12 декабря Ассоциацией юристов России.


Участники могут написать диктант на официальном портале мероприятия https://юрдиктант.рф/ на русском языке, а также на португальском, китайском и английском языках.
 
В прошлом году диктант написали свыше 900 тыс. человек со всего мира.
 
Тематика диктанта касается актуальных правовых вопросов и основ российского права. В частности, речь пойдет о Конституции РФ, трудовых, гражданских, семейных прав. Предусмотрены два уровня диктанта: «Базовый» и «Профессиональный».
 
В этом году на платформу будут добавлены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.
 
Диктант рассчитан на участников в возрасте от 14 лет. Он состоит из 40 вопросов, на ответы отведен 1 час.

Сообщает Правительство Области. 



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