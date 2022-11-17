Орловцы проверят свои знания в VI Всероссийском правовом диктанте

Диктант проводится 3-12 декабря Ассоциацией юристов России.

Участники могут написать диктант на официальном портале мероприятия https://юрдиктант.рф/ на русском языке, а также на португальском, китайском и английском языках.



В прошлом году диктант написали свыше 900 тыс. человек со всего мира.

Тематика диктанта касается актуальных правовых вопросов и основ российского права. В частности, речь пойдет о Конституции РФ, трудовых, гражданских, семейных прав. Предусмотрены два уровня диктанта: «Базовый» и «Профессиональный».

В этом году на платформу будут добавлены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

Диктант рассчитан на участников в возрасте от 14 лет. Он состоит из 40 вопросов, на ответы отведен 1 час.



Сообщает Правительство Области.