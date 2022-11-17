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10:09, 17 ноября 2022 года Сегодня орловцы смогут получить бесплатную консультацию юриста 17 ноября судебные приставы области вместе с уполномоченным по правам ребенка проведут приём граждан в Семейном многофункциональном центре.





Тех, кому юридическая помощь нужна, ждут на улице Комсомольской, 102, с 10 до 13 часов. Здесь специалисты бесплатно проконсультируют жителей региона по вопросам защиты прав детей. А также будут проведены правовые консультации для воспитанников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и семей с детьми- инвалидами. Если вы давно хотели задать вопрос юристу и получить квалифицированную помощь - сегодня такая возможность есть. Не упустите.





Юлия Сулим





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