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10:08, 17 ноября 2022 года В Орле мошенники распространяют фейк о дефиците топлива на заправках Аферисты в сети публикуют информацию о том, что на одну машину отпускается не больше 15 литров бензина.









Как Фейковые сообщения стали распространяться в пабликах и телеграм-каналах. Мошенники сообщают, что на одну машину на заправках "Газпрома" отпускают с 17 ноября не больше 15 литров бензина. Эта информация действительности не соответствует.Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", менеджеры сети заправок подтвердили, что информацию распространяют мошенники.

Никакого дефицита топлива или ограничений в его продаже в регионе нет. Корреспонденты ГТРК "Орел" отправились на АЗС, чтобы лично в этом убедиться. Следите за новостями на нашем сайте.

Фото: Ольга Супонева Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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