Орловцам напоминают о защите жилья от пожаров

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12:13, 17 ноября 2022 года
Орловцам напоминают о защите жилья от пожаровВ Шаблыкинском районе продолжается профилактическая работа в жилом секторе.
В ходе рейдов инспекторы пожарного надзора проводят профилактические беседы с жителями о соблюдения правил пожарной безопасности. Напоминают, чтобы не допустить беды, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
Особое внимание обращать на состояние электрической проводки и электроприборов, газового оборудования, обогревательных приборов, ее допускать перегрузки электросети, использования самодельных электрических приборов. В случае ветхой электропроводки, необходимо принять меры по ее замене, не допускать использование самодельных обогревательных приборов. Также во время подворовых обходов ведется разъяснительная работа, чем опасно курение в постели и к чему может привести неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Александра Бахтина