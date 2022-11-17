"Елка желаний" в этом году осчастливит свыше 1 500 детей

Главная задача – подарить радость новогоднего чуда нашим юным горожанам.

«Елка желаний» – это проект, объединяющий неравнодушных людей. В прошлом году более 250 спонсоров – крупные предприятия, ИП и просто жители Орла, – приобрели и вручили свыше тысячи подарков.

В числе участников «Елки желаний» в этом году – 1 061 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, свыше 400 детей из семей участников СВО, а также 48 юных горожан, которые совсем недавно вынужденно покинули территорию Украины и российские ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Стать для них добрыми волшебниками может каждый!

Если готовы подарить радость новогоднего чуда нашим маленьким орловцам, пожалуйста, обратитесь в управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации Орла по телефонам:

8 (4862) 76-21-08, +7 (910) 307-08-88 Алла Владимировна Шайкина, начальник управления;