Орловские депутаты попросили вернуть жителям лыжню в Медведевском лесу

Подготовку к зимнему спортивному сезону обсудили на комитете горсовета.

Хотя формально территория Медведевского леса находится за пределами города, орловцы из разных районов привыкли кататься здесь на лыжах. Депутаты обратили внимание чиновников горадминистрации на то, что хорошо бы оборудовать здесь лыжную трассу грядущей зимой.



Также з

ампредседателя горсовета Владимир Негин предложил обратиться в УМВД с просьбой приблизить маршруты патрулирования нарядов полиции к спортивным объектам в периоды массового посещения.