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12:52, 17 ноября 2022 года В Орле проходит акция "Обменяй сигарету на конфету" Сегодня отмечается международный день отказа от курения. И орловские медики предлагают заменить сигарету - на конфету.





Акция пройдет в Поликлинике №3. И там же, с 10 до 12 часов будет анонимно работать кабинет психиатра-нарколога, где любой желающий сможет получить помощь специалиста по вопросам зависимости от курения. Кстати, отметим и финансовую сторону проблемы. В месяц на сигареты человек тратит около 5 тысяч рублей. В год это получается порядка 60 000. Избавившись от вредной привычки можно продлить себе жизнь, улучшить здоровье, но и немного сэкономить.





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