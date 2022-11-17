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14:00, 17 ноября 2022 года В Орле суд вынес приговор местному жителю за насилие над несовершеннолетней Он проведет 13 лет за решеткой.





За время следствия и суда удалось установить, что житель Орла был в наркотическом опьянении, когда совершил преступление. Все произошло в ноябре прошлого года, в одном из дворов Заводского района. Насильник надругался над несовершеннолетней в машине. Но преступление не прошло мимо Фемиды. К моменту разбирательства он заработал себе еще одну судимость - за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии.



- Приговором суда по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Судом удовлетворен иск потерпевшей о взыскании морального вреда с осужденного на сумму 500 тыс рублей, - сообщил ГТРК "Орел" официальный представитель регионального следкома Александр Коргин.





Ольга СУПОНЕВА





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