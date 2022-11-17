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14:25, 17 ноября 2022 года Подрядчику предстоит устранить недостатки ремонта у КДЦ "Металлург" в Орле Работа практически завершена, но есть недочеты.





Сейчас готовность общественного пространства в Северном районе составляет 96%. Впереди устранение недостатков- например, на клумбах скололась облицовка.





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