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15:07, 17 ноября 2022 года В Орле продолжается спор о выборе места для строительства поликлиники Активисты выступают против возведения здания на набережной Дубровинского.





Причина недовольства местных жителей не только в том, что под снос попадает аллея. Предложенная в качестве локации для строительства площадка вполне может оказаться подтоплена весенним паводком.





Юлия Сабельникова





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