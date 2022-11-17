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15:30, 17 ноября 2022 года В Орле стартует неделя всероссийского бадминтона Наш город принимает три всероссийских турнира по "космическому виду спорта".





В списке участников - 500 человек. Первыми борьбу за медали начали самые юные спортсмены. Соревнования продлятся до 22 ноября.



Отметим, что в этом году для турнира в зале были оборудованы специальные корты.





Анастасия Дорохова





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