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16:07, 17 ноября 2022 года

Орловский школьник вошел в топ-10 участников Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

Вадим Ветров - девятиклассник Ломовской СОШ.


Из 13 тысяч участников в очный этап прошли 49, в их числе и юный орловец Вадим Ветров. По рейтингу парень был на 19 месте, а после финального тура вошел в десятку. 

Программирование он изучал, в основном дома, онлайн. Сам выучил английския язык, хотя в школе основным предметом является немецкий. Когда в его учебном заведении открыли "Точку роста", девятиклассник помог установить программное обеспечение. И теперь он не только занимается в новом учебном центре, но и консультирует других учеников.

Кроме того, Вадим круглый отличник, председатель совета старшеклассников и победитель муниципального этапа конкурса «Ученик года 2021».


Татьяна Тимохина
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